Известная украинская певица Тина Кароль показала жаркие кадры своей тренировки
Тина Кароль ведет довольно закрытый образ жизни и не рассказывает о личном, а также не показывает «живые» фото из дома, распорядок дня и будней. Очень редко Кароль демонстрирует свою жизнь.
Только после карантина звезда изредка начала выкладывать кадры, как занимается в зале и что именно помогает ей держать себя в форме. Как оказалось, певица очень любит йогу, поэтому уделяет ей внимания не меньше, чем другим тренировка.
Также Тина любит тренировки со скакалкой, чередуя их с отжиманиями от пола. Скакалка – идеальный инструмент для поддержания стройности. Такие упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают координацию и выносливость, ускоряют метаболизм.
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В коротком ролике Тина снова показала любимое упражнение:
«Новый Patreon❤🔥; Мне кажется это видео снимали когда готовились к Атласу🤔; Да!!! Каждый день в 6 утро 🙂» - отвечают фанаты.
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