Известная украинская певица Тина Кароль показала жаркие кадры своей тренировки

Тина Кароль ведет довольно закрытый образ жизни и не рассказывает о личном, а также не показывает «живые» фото из дома, распорядок дня и будней. Очень редко Кароль демонстрирует свою жизнь.

Только после карантина звезда изредка начала выкладывать кадры, как занимается в зале и что именно помогает ей держать себя в форме. Как оказалось, певица очень любит йогу, поэтому уделяет ей внимания не меньше, чем другим тренировка.

Также Тина любит тренировки со скакалкой, чередуя их с отжиманиями от пола. Скакалка – идеальный инструмент для поддержания стройности. Такие упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают координацию и выносливость, ускоряют метаболизм.

В коротком ролике Тина снова показала любимое упражнение:

«Новый Patreon❤🔥; Мне кажется это видео снимали когда готовились к Атласу🤔; Да!!! Каждый день в 6 утро 🙂» - отвечают фанаты.

Напомним, Тина Кароль в черном платье довела до слез фанатов посреди концерта

А еще Politeka писала, что Тина Кароль приворожила зашнурованным декольте в красном платье

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в узком топе и платочке показала, какой игривой может быть