Популярная украинская певица Тина Кароль раскрепощенно показала образ в белых оттенках

Артистка старается как можно чаще показывать яркие образы, чтобы быть в центре обсуждений. При этом простые наряды и домашние «луки» воспринимаются аудиторией не менее бурно.

В этот раз на своей странице в Инстаграм Тина покорила стилем в белых тонах. Тонкая белая маечка без принтов с весьма открытым декольте, естественный макияж и в целом «постельный» стиль выглядели очень пикантно.

«...и мир- свидетель этой любви...» - загадочно написала Тина под постом.

Поклонники поспешили ответить:

«Новая песня скоро, мы поняли; это чтоооо, новая песня???😋; просто красивая фраза, или строчка из новой песни?😍; новая песня?😏🙃; Новая песня на подходе видимо); кохання-зітхання💔😫; Нежность 🤍; Красивая 😍; У-ля-ля...что будет, что будет❣🔥; Невероятная💔; Такая нежная; Сколько нежности 😍💕; Тина-Нежность🤍».

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