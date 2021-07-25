Известная певица Тина Кароль появилась на светском мероприятии в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывали бурный роман с молдавским артистом Даном Баланом, появилась на "Вечере премьер" в эпатажном образе и произвела фурор среди поклонников. Снимки с мероприятия опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных звезде.

На фотографиях Тина запечатлена в локации, где проходил концерт. Перед камерой она появилась в удивительном белом наряде по дресс-коду. На ней замысловатый костюм с прозрачными штанами и удлиненной рубашкой, который прикрывает более плотной тканью только самые интимные места. Надо сказать, что этот наряд только подчеркнул все прелести звезды. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице интересный макияж.

В подписи к фото говорится: "Тина Кароль на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей». Увидеть телеверсию концерта можно будет 22 августа на канале «1+1»". Пользователи тут же принялись обсуждать новый образ певицы, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Тина Кароль в узком платье с вырезом на животе смутила видом: "Что за выражение лица?".

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