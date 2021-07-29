В сети показали архивное и современное фото Тины Кароль с фанаткой, разница между снимками 14 лет

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Тины Кароль, опубликовали два снимка, сделанные с разницей в 14 лет. На них певица запечатлена со своей преданной поклонницей.

Как видно, на архивной фотографии Тина еще совсем юная, и у нее совершенно другой девичий образ. Здесь певица с длинными волнистыми волосами. Она с веселой улыбкой смотрим в объектив, держа в руках букет.

На современном снимке с той же девушкой, который был сделан спустя 14 лет, Кароль сильно изменилась. Здесь она выглядит постарше, но более уверенно. Певица стоит рядом с фанаткой в черном наряде и внимательно смотрит в камеру. От длинных густых волос не осталось и следа – на этом фото у ее волосы собраны в небрежную прическу и чуть растрепаны. В подписи к фото говорится: " Разница между фото 14 лет".

Отметим, что ранее на фан-страницах, посвященных звезде, публиковали другие фото и видео, на которых показали, как менялись образы и внешность Тины Кароль.

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