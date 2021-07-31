Режиссер и креативный продюсер нескольких сезонов "Голосу країни" Олег Боднарчук нелестно отозвался о недавнем выступлении Тины Кароль, за что был тут же "наказан" певицей

Так, 41-летний Боднарчук в интервью на YouTube-канале DOROTYE "разгромил" Кароль, назвав ее шоу на Atlas Weekend "сборной солянкой". При этом он обмолвился, что плагиатом все же считать ее выступление не стоит, так как многие артисты сейчас "интерпретируют" по-своему уже созданное ранее.

"Там все сборное всех шоу, которые я только знал и видел, - высказался Боднарчук, приведя примеры. По его мнению, змея, которую Тина вынесла на сцену, уже мелькала в выступлениях Бритни Спирс. Некоторые элементы встречались до этого у Ани Лорак в ее шоу "Каролина". А прием, когда выступающего показывают на экране с обработкой, впервые задействовала группа U2 еще в 2000-х.

Кароль эмоционально отреагировала на заявление режиссера, с которым, к слову, прекратила всяческое сотрудничество после "Голосу" (по словам Боднарчука, разошлись во взглядах насчет методов работы). Один из фан-аккаунтов певицы опубликовал скрин с ее ответом на "сториз" с фрагментом выпуска. Звезда обозвала режиссера "уродом".

Боднарчук, судя по всему, ничуть не обиделся, а только посмеялся, о чем говорят смайлики, оставленные им на скрине с материалом из СМИ об этом конфликте.

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