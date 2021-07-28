Новый сезон шоу "Голос", который пройдет уже без Тины Кароль, удивил новыми правилами для участников

В финале шоу «Голос країни-11», где подопечная Тины Кароль Юлия Тимочко не смогла одержать победу, певица решила сделать весьма неожиданное объявление. Дело в том, что артистка решила покинуть проект и 11 сезон песенного шоу стал для нее последним.

Перед началом съемок на проекте тем временем уже объявили условия конкурса и даже удивили новыми правилами, что озадачило пользователей.

«Телеканал 1 + 1 объявляет кастинг нового двенадцатого сезона вокального шоу «Голос страны». В этом году, кроме традиционного онлайн кастинга, зрители могут принять участие в создании шоу и стать «Агентами Голоса»!

Теперь каждый может прислать видеозапись пения своего талантливого друга или близкого человека. Если вокал поразит создателей проекта, то певец получит шанс стать участником 12 сезона. Не пропусти эту возможность стать звездой нового сезона вокального шоу😍» - говорится в сообщении страницы «Голоса», а также сообщается об условиях оформления заявки.

Поклонники ответили:

«А чего не Голоса Дети? Уже 2 года нет кастинга на этот проект; Скажите пожалуйста с какого возраста можно воспринимать участие в кастинге?; Какая включительная дата в которой можно подать заявку?; всем удачи!; Рискните, без лишних раздумий! 🔥

Напомним, сама Тина не так давно высказалась по поводу своего ухода с шоу:

«Это мой последний сезон. Я очень благодарна «Голосу країни». И спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. Если так можно, то я бы с удовольствием отдала свое кресло Юлии Саниной», — заявила Тина Кароль.

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