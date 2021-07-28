Популярная украинская певица Тина Кароль отправилась за границу с сыном
Известная артистка, вероятно, решила устроить себе отдых после напряженных трудовых будней, пишет Politeka.net. Певица удивила выбором курорта, решив не уезжать на море.
Тина записала видео в сторис, в котором поздравила свой фан-клуб с 16-летием.
"Дорогая, фантиночка... я хочу поздравить нас! Действительно 16 лет назад , казалось бы, огромная цифра, но так прошло это все быстро!", - отметила артистка.
Певица сообщила, что ее фан-клуб - это неотъемлемая часть ее счастья и результата, а сама пообещала стать частью его вдохновения.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Избранница «Холостяка» Заливако Анна Богдан в экстра-мини засветила синяки на ногах: неожиданные кадры
Опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно
Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там..."
"Я рада, что у нас есть храм нашей непринужденной, наивной любви. Я люблю вас!", - завершила поздравление Тина.
Примечательно, что артистка обескуражила внешностью посреди лета, ведь она была в шапке и теплой куртке, а ее речь перебивал сильный ветер.
Позже Кароль показала фото, сделанное в самолете. Звезда сидела рядом с сыном, Вениамином.
"Нас рассекретили!!! Да, мы в Исландии", - написала артистка.
Отметим, Вениамин родился в 2008 году в браке певицы с продюсером Евгением Огиром. Мужчина умер в 2013 году от онкологического заболевания. С тех пор певица официально ни с кем не заводит отношения.
Напомним, Тина Кароль с мамой Дана Балана померились фигурами в алых платьях
Как сообщала Politeka, Кароль во время концерта отобрала телефон у поклонника
Также Politeka писала, что Кароль отбросила скромность и показала фигуру в эффектных костюмах