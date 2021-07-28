Популярная украинская певица Тина Кароль отправилась за границу с сыном

Известная артистка, вероятно, решила устроить себе отдых после напряженных трудовых будней, пишет Politeka.net. Певица удивила выбором курорта, решив не уезжать на море.

Тина записала видео в сторис, в котором поздравила свой фан-клуб с 16-летием.

"Дорогая, фантиночка... я хочу поздравить нас! Действительно 16 лет назад , казалось бы, огромная цифра, но так прошло это все быстро!", - отметила артистка.

Певица сообщила, что ее фан-клуб - это неотъемлемая часть ее счастья и результата, а сама пообещала стать частью его вдохновения.

"Я рада, что у нас есть храм нашей непринужденной, наивной любви. Я люблю вас!", - завершила поздравление Тина.

Примечательно, что артистка обескуражила внешностью посреди лета, ведь она была в шапке и теплой куртке, а ее речь перебивал сильный ветер.

Позже Кароль показала фото, сделанное в самолете. Звезда сидела рядом с сыном, Вениамином.

"Нас рассекретили!!! Да, мы в Исландии", - написала артистка.

Отметим, Вениамин родился в 2008 году в браке певицы с продюсером Евгением Огиром. Мужчина умер в 2013 году от онкологического заболевания. С тех пор певица официально ни с кем не заводит отношения.

Напомним, Тина Кароль с мамой Дана Балана померились фигурами в алых платьях

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