Украинская певица Тина Кароль на концерте показала целую серию довольно открытых и смелых нарядов

Артистка после презентации своих двух последних клипов заметно отступила от скромных образов и элегантных нарядов в каждом выступлении. Теперь Кароль старается чередовать их с серией весьма открытых костюмов, комбинезонов с сеточкой и даже с обтягивающими кожаными мини.

По словам самой исполнительницы, она отходит от привычных рамок.

«Я рада, что снова пишу, был период, когда я заказывала песни. Это личная победа. Пришло время, и возможно только сейчас я отпускаю прошлое. Я пошла на риск и если ты имеешь менталитет победителя, то этот риск выведет тебя на новый уровень. Если боишься рисковать, то ты в проигрыше. Я — дерзкая, но воспитанная», — говорила в интервью Тина ранее.

Как можно заметить на представленных кадрах, звезда больше не скрывает свою привлекательность и всячески старается подчеркнуть формы новыми костюмами с вырезами.

«Вау вау, Тина это супер🔥❤️; Belle 💜; Очень красивая и лицом и фигурой. Очень женственная; В тебе всё сводит меня с ума...сводит меня с ума; Какие фото шикарные🔥; Что не одень на нашу девочку, красиво, ей всё к лицу, хотя бывает так стыдливо, не за неё, а за кто пишет всё туфту, не замечая натурально красоту; очень красивые насыщенные по цвету фотографии...; Какая же она все таки красивая».

Как можно заметить, за этого год Тина Кароль уже не раз привлекала внимание публики своими неожиданными сменами образов. При этом артистка никак не комментировала свои преображения, подметив лишь в начале года, что планирует разнообразить свой стиль и внести ряд изменений в манеру исполнения и съемок ее клипов.

На одном из недавних концертов артистка не стала экспериментировать, но даже классический наряд в темных тонах превзошел все ожидания фанатов. В черном платье с монохромным блеском звезда показала самый стильный образ за последние недели. Глубокое декольте, пикантные вырезы и удачно подобранные аксессуары преобразили Кароль.

При этом именно декольте и разрез стали изюминкой нового концертного лука. Как видно, платье имеет разрез посередине, когда певица наклоняется в разрезе можно увидеть длинные ноги Кароль.

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