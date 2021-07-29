Украинский режиссер-постановщик и продюсер Олег Боднарчук рассказал о конфликте с певицей Тиной Кароль

Известная исполнительница Тина Кароль восемь сезонов находилась в составе тренеров популярного шоу "Голос. Країни ", передает Politeka.net. Именно у этой певицы больше всех подопечных, которые завоевали победу на проекте. Кроме того, три сезона звезда была тренером на шоу "Голос Діти".

В своем интервью на Ютуб-канале DOROTYE Олег Боднарчук раскрыл некоторые детали закулисья проекта, в котором он также работал.

По словам режиссера, в его практике было три артиста, с которыми он не захотел работать в соавторстве, среди них: Алла Пугачева, Святослав Вакарчук и Тина Кароль. С последней он перестал работать пять лет назад.

Как отметил продюсер, у него случились недопонимания с певицей на съемках "Голоса". По мнению Боднарчука, у Тины была задача победить любыми методами.

Режиссер вспоминает, что у звезды появлялась масса непонятных идей, которые ему не подходили. В частности, артистка надела мак на мальчика, сказав, что это символ 8 Мая, после этого Боднарчук и Кароль поругались.

"Говорю, зачем ему этот мак? Это же не к чему. Она: "Мне надо!" Я понял, что она таким образом каким-то людям намекает, чтобы они за него голосовали. Это же символ, который к песне не имел отношения. Я не считаю, что на войне все методы хороши", - поделился режиссер.

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