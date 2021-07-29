Украинская певица Тина Кароль показала, с кем проводит время в Исландии
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала очень популярной украинской певицей. Красотка недавно выпустила новый мини-альбом "Красиво" и снялась в нескольких клипах. Сейчас Тина отдыхает в Исландии и решила показать, как проходит ее отпуск.
На фото, которое красотка оставила в Инстаграм, Тина позировала вместе с сыном Вениамином крупным планом. Кароль легонько поцеловала мальчика, смотря в камеру.
На втором фото Тина уже была одна и в красной кофте. Красотка улыбалась, снимая себя на телефон.
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"Наконец-то сияю", - подписала фотографию Кароль.
На еще одном сторис Кароль показала довольно необычный храм. Он оказался в центре очень высокой башней в центре. Эта церковь находится в столице Исландии Рейкьявике. Высота данного сооружения составляет 73 метра.
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