Известный украинский юморист, звезда популярного шоу " Лига Смеха", Игорь Ласточкин сделал смешную пародию под песню Тины Кароль

Как пишет Politeka.net 34-летний юморист стал известным благодаря играм в высшей лиге КВН. В 2015 году ему предложили судить юмористическое шоу "Лига смеха", а в 2018 он стал ведущим телепередачи "Рассмеши комика". Также Ласточкин часто участвует в различных проектах "Квартал 95".

Несмотря на плотный график, юморист-активный пользователь социальных сетей, где он делится с поклонниками различными фото и видео. Так, на этот раз в своем Instagram артист опубликовал пародийное видео под песню Тину Кароль. Артист копировал актрису Шэрон Стоун.

Ласточкин надел обтягивающее белое платье, каблуки и парик и эротично танцевал под новый хит Кароль "Скандал". Поклонникам нравится чувство юмора артиста, они написали много комментариев.

"Фигуристая ты девушка, Игорек 😂😂 ", "Девушка с сюрпризом 😂😂 ", " Ааххах, где можно посмотреть продолжение? 😂😂😂😂😂", "Супер! Только что-то немного выпирает внизу!!!😂","Шерон Стоун, которую мы заслужили 😂😂😂" ,- пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что Билык, Ласточкин и Дантес готовятся к серьезной схватке с Ефросининой и Саниной в новом шоу: "вот это красота!".

Напомним, что звезда " Лиги смеха "Игорь Ласточкин неожиданно заговорил о сольной карьере:" есть какой-то слух...".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин в одних плавках выбрал неожиданное место для солнечных ванн: "Тоже так делаю".