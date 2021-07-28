Ірина Білик, Ігор Ласточкін та Володимир Дантес стали другим фатальним колективом у новому шоу " Маскарад"
Як пише Politeka.net, в Україні скоро стартує другий сезон шоу"Маскарад". До складу першої команди увійшли Маша Єфросиніна, Юлія Саніна та Юрій Ткач. І ось на офіційній сторінці оголосили склад другої команди, яка буде протистояти першій.
До другої команди увійшли Володимир Дантес, Ірина Білик та Ігор Ласточкін.
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Учасниками другого зоряного колективу #маскарад стали: легенда українського шоубізу Ірина Білик, яка довгий час не з'являлася на ТБ, Виконавець Дантес, а капітаном зоряної командри став шоумен Ігор Ласточкін", - написано було під фото.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ось це краса. Дантес вогонь", " Юля проти Ірини. Хардколь зрозуміє", " а хто капітан в першій команді?", "А коли шоу?".
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