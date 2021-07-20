51-летняя украинская певица Ирина Билык показала кадры со своим новым другом
Популярная артистка успевает не только заниматься творчеством и воспитывать сына, но и вести соцсети, пишет Politeka.net.
В своем посте в Инстаграм певица показала своего нового друга. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Артистка сняла своего нового любимца - хомячка в клетке, который кушал семечки.
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Мой новый.....
друг
Мотя 🐹
Но не знаю 🤷🏼♀️ то ли девочка, то ли мальчик...
Стоит узнавать вообще? 🤔
Это же так приятно иметь
Просто друга!", - написала артистка.
За три часа публикация собрала почти 4000 просмотров и много комментариев.
"Обожаю ваши песни прошлых лет👏", "Маленькое чудо!❤👍👍👍👏👏👏", "Класс хороший 😺 еще не кусал?", "Какая бубочка 😉🙂 Ирочка, это просто чудо🙂", "Какая вкусняшка😍", "Другу "просто так" повезло с хозяйкой 😊💕", "Класс, у меня тоже есть хомячок, мальчик Рик😍😍😍", "Ойй какой халёсенький🙂 пушистик🥰", "Джунгарики кусючие.Надо руки с мылом помыть перед тем как брать иначе грызанет)", - написали пользователи сети.
Отметим, Ирина Билык во второй раз стала мамой в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. Супруги расстались, о чем звезда сообщила в этом году.
Известно, что сына супругов, Табриза, выносила суррогатная мама.
Напомним, что Билык после очередного развода ответила о новом замужестве и пристрастиях
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