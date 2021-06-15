51-летняя украинская певица Ирина Билык ответила на вопросы поклонников
Звезда занимается не только творчеством, воспитывает маленького сыном, и также успевает вести страницу в соцсети, пишет Politeka.net.
Так, в этот раз певица ответила на вопросы подписчиков в сторис.
В частности вопросы коснулись личной жизни артистки. Один из пользователей сети поинтересовался, выйдет ли замуж снова.
"Поживем, увидим", - ответила Ирина.
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К слову, артистка недавно сообщила, что разводится с мужем, популярным фотографом, Асланом Ахмадовым.
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Билык поделилась впечатлением от концерта в Житомире. По словам звезды, ей очень понравилось.
Напомним, Ирина Билык и Аслан Ахмадов состояли в браке с 2015 года.
"Инициатором развода была я. А что еще делать? Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит", - заявила певица в программе «Мой секрет».
Фотограф Аслан Ахмадов - пятый муж украинской поп-дивы. Оба познакомились в 2011 году. Звезда увидела будущего мужа по телевизору и поняла, что он станет отцом ее ребенка.
Артистка заказала у Ахмадова клип за 50 тысяч долларов на композицию «Я твоя маленькая девочка». После этого у пары завязались отношения.
Это был первый официальный брак Ирины Билык. К сожалению, супруги живут в разных странах, поэтому не виделись часто.
Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".
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