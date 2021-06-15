51-летняя украинская певица Ирина Билык ответила на вопросы поклонников

Звезда занимается не только творчеством, воспитывает маленького сыном, и также успевает вести страницу в соцсети, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз певица ответила на вопросы подписчиков в сторис.

В частности вопросы коснулись личной жизни артистки. Один из пользователей сети поинтересовался, выйдет ли замуж снова.

"Поживем, увидим", - ответила Ирина.

К слову, артистка недавно сообщила, что разводится с мужем, популярным фотографом, Асланом Ахмадовым.

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Билык поделилась впечатлением от концерта в Житомире. По словам звезды, ей очень понравилось.

Напомним, Ирина Билык и Аслан Ахмадов состояли в браке с 2015 года.

"Инициатором развода была я. А что еще делать? Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит", - заявила певица в программе «Мой секрет».

Фотограф Аслан Ахмадов - пятый муж украинской поп-дивы. Оба познакомились в 2011 году. Звезда увидела будущего мужа по телевизору и поняла, что он станет отцом ее ребенка.

Артистка заказала у Ахмадова клип за 50 тысяч долларов на композицию «Я твоя маленькая девочка». После этого у пары завязались отношения.

Это был первый официальный брак Ирины Билык. К сожалению, супруги живут в разных странах, поэтому не виделись часто.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

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