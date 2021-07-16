Украинская певица Ирина Билык раскрыла необычный лайфхак, связанный с кожаными сапогами

Как пишет Politeka.net, 51-летняя певица опубликовала у себя в Инстаграм яркий снимок, на котором предстала в черных сапогах до колена, платье с прозрачной дополнительной юбкой и пиджаке. Волосы звезды были акуратно уложены.

«Как-то однажды в Италии, видела, что в сорокоградусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось совсем не жарко! А как вы, решились бы одеть кожаные сапоги в такую жару?», - отметила Билык.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

«Замечательно выглядите, Ирина!», «Не такая, как все», «Мы их не снимаем даже дома», «Для фото бы одела!», «Как всегда красивая», «Ты ж наша Принцессочка», «Очаровашка», «Стремненько как-то», «Хороша», - пишут пользователи сети.

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