51-річна українська співачка Ірина Білик показала свої улюблені види

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно співачка зізналася, що розлучається зі своїм чоловіком і батьком другої дитини, російським фотографом Асланом Ахмадовим. Як відомо, для Білик це розлучення стане п'ятим. Причиною розриву став той факт, що Ахмадов перестав приїжджати в Україну, щоб побачитися з дружиною і сином. При цьому, Білик вважає свого екс-коханого дуже хорошим батьком.

На даний момент Білик продовжує працювати, активно веде соцмережі і розбавляє своє дозвілля. На свіжих сторіс співачка показала, як проводить час на яхті, милуючись нічним Києвом.

"Київ мій улюблений", - коротко підписала сторіз співачка, показавши своїм шанувальникам красеня, перед яким важко встояти.

Невідомо, що Білик робила на яхті, і з ким вона там була. Співачка навіть прибрала звук з відео, щоб шанувальники не змогли почути, що відбувається за кадром.

Нагадаємо, що Ірина Білик, оголосивши про розлучення, показала своїх головних чоловіків:"у мене випав зуб".

А ще Politeka писала, що Ірина Білик з'явилася в незвичайній обстановці, змусивши фанатів переживати:"Список вже готовий".

Також Politeka повідомляла, що Білик після чергового розлучення відповіла про нове заміжжя і пристрасті:"Службовий роман".