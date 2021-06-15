51-річна українська співачка Ірина Білик відповіла на запитання шанувальників
Зірка займається не тільки творчістю, виховує маленького сина, і також встигає вести сторінку в соцмережі, пише Politeka.net.
Так, цього разу співачка відповіла на запитання підписників у сторіс.
Зокрема питання торкнулися особистого життя артистки. Один з користувачів мережі поцікавився, чи вийде заміж знову.
"Поживемо, побачимо", - відповіла Ірина.
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До слова, артистка нещодавно повідомила, що розлучається з чоловіком, популярним фотографом, Асланом Ахмадовим.
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Білик поділилася про враження від концерту в Житомирі. За словами зірки, їй дуже сподобалося.
Нагадаємо, Ірина Білик і Аслан Ахмадов перебували у шлюбі з 2015 року.
"Ініціатором розлучення була я. А що ще робити? Аслан не приїжджав до нас з Табризом вже рік. Хоча я його і він мене любить", - заявила співачка в програмі "Мій секрет".
Фотограф Аслан Ахмадов - п'ятий чоловік української поп-діви. Обидва познайомилися у 2011 році. Зірка побачила майбутнього чоловіка по телевізору і зрозуміла, що він стане батьком її дитини.
Артистка замовила у Ахмадова кліп за 50 тисяч доларів на композицію «Я твоя маленькая девочка». Після цього у пари зав'язалися стосунки.
Це був перший офіційний шлюб Ірини Білик. На жаль, подружжя живе в різних країнах, тому не бачилося часто.
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