51-річна українська співачка Ірина Білик відповіла на запитання шанувальників

Зірка займається не тільки творчістю, виховує маленького сина, і також встигає вести сторінку в соцмережі, пише Politeka.net.

Так, цього разу співачка відповіла на запитання підписників у сторіс.

Зокрема питання торкнулися особистого життя артистки. Один з користувачів мережі поцікавився, чи вийде заміж знову.

"Поживемо, побачимо", - відповіла Ірина.

До слова, артистка нещодавно повідомила, що розлучається з чоловіком, популярним фотографом, Асланом Ахмадовим.

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Білик поділилася про враження від концерту в Житомирі. За словами зірки, їй дуже сподобалося.

Нагадаємо, Ірина Білик і Аслан Ахмадов перебували у шлюбі з 2015 року.

"Ініціатором розлучення була я. А що ще робити? Аслан не приїжджав до нас з Табризом вже рік. Хоча я його і він мене любить", - заявила співачка в програмі "Мій секрет".

Фотограф Аслан Ахмадов - п'ятий чоловік української поп-діви. Обидва познайомилися у 2011 році. Зірка побачила майбутнього чоловіка по телевізору і зрозуміла, що він стане батьком її дитини.

Артистка замовила у Ахмадова кліп за 50 тисяч доларів на композицію «Я твоя маленькая девочка». Після цього у пари зав'язалися стосунки.

Це був перший офіційний шлюб Ірини Білик. На жаль, подружжя живе в різних країнах, тому не бачилося часто.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "Я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»

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