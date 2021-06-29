51-летняя украинская певица Ирина Билык показала свои любимые виды
Как сообщает Politeka.net, недавно певица призналась, что разводится со своим мужем и отцом второго ребенка, российским фотографом Асланом Ахмадовым. Как известно, для Билык этот развод станет пятым. Причиной разрыва стал тот факт, что Ахмадов перестал приезжать в Украину, чтобы увидеться с женой и сыном. При этом, Билык считает своего экс-возлюбленного очень хорошим отцом.
На данный момент Билык продолжает работать, активно ведет соцсети и разбавляет свой досуг. На свежих сторис певица показала, как проводит время на яхте, любуясь ночным Киевом.
«Киев мой любимый», - коротко подписала сториз певица, показав своим поклонникам красавца, перед которым трудно устоять.
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Неизвестно, что Билык делала на яхте, и с кем она там была. Певица даже убрала звук с видео, чтобы поклонники не смогли услышать, что происходит за кадром.
Напомним, что Ирина Билык, объявив о разводе, показала своих главных мужчин: "У меня выпал зуб".
А еще Politeka писала, что Ирина Билык появилась в необычной обстановке, заставив фанатов переживать: "Список уже готов".
Также Politeka сообщала, что Билык после очередного развода ответила о новом замужестве и пристрастиях: "Служебный роман".