51-летняя украинская певица Ирина Билык показала свои любимые виды

Как сообщает Politeka.net, недавно певица призналась, что разводится со своим мужем и отцом второго ребенка, российским фотографом Асланом Ахмадовым. Как известно, для Билык этот развод станет пятым. Причиной разрыва стал тот факт, что Ахмадов перестал приезжать в Украину, чтобы увидеться с женой и сыном. При этом, Билык считает своего экс-возлюбленного очень хорошим отцом.

На данный момент Билык продолжает работать, активно ведет соцсети и разбавляет свой досуг. На свежих сторис певица показала, как проводит время на яхте, любуясь ночным Киевом.

«Киев мой любимый», - коротко подписала сториз певица, показав своим поклонникам красавца, перед которым трудно устоять.

Неизвестно, что Билык делала на яхте, и с кем она там была. Певица даже убрала звук с видео, чтобы поклонники не смогли услышать, что происходит за кадром.

Напомним, что Ирина Билык, объявив о разводе, показала своих главных мужчин: "У меня выпал зуб".

А еще Politeka писала, что Ирина Билык появилась в необычной обстановке, заставив фанатов переживать: "Список уже готов".

Также Politeka сообщала, что Билык после очередного развода ответила о новом замужестве и пристрастиях: "Служебный роман".