Відома співачка Ірина Білик показала незвичайне фото з офісу, схвилювавши шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з черговим чоловіком, показала у своєму Instagram незвичайне фото. На знімку співачка відображена в офісному приміщенні, вона сидить за столом і захоплено щось набирає на друкарській машинці.
Перед камерою Ірини з'явилася в просторій чорній блузі, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.
У підписі до фотографії Білик написала: "Список насоливших і обридлих вже готовий! Вгадайте кому і куди відправляю?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію зірки: "Закиньте той список подалі. Ви найкраща!", "Дідові Морозу", "Ірина, Ви приклад для наслідування. Особисто для мене ви найкраща", "Може в Раду?", "Колишньому чоловікові", "У прокуратуру", "Ви найкраща", "Куди відправляти ці листи тепер", "Ірочка, яка ж Ви красуня і розумничка!", "Цікаво, цікаво", "Ірина, ви прекрасні! Дякую вам за вашу творчість!".
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