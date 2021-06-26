Известная певица Ирина Билык показала необычное фото из офиса, взволновав поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Ирина Билык, которая недавно рассталась с очередным мужем, показала в своем Instagram необычное фото. На снимке певица запечатлена в офисном помещении, она сидит за столом и увлеченно что-то набирает на печатной машинке.

Перед камерой Ирины появилась в просторной черной блузе, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Билык написала: "Список насоливших и надоевших уже готов! Угадайте кому и куда отправляю?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды: "Закиньте тот список подальше. Вы лучшая!", "Деду Морозу", "Ирина, Вы пример для подражания. Лично для меня вы самая лучшая", "Может в Раду?", "Бывшему мужу", "В прокуратуру", "Вы лучшая", "И куда отправлять эти письма теперь", "Ирочка, какая же Вы красотка и умничка!", "Интересно, интересно", "Ирина, вы прекрасны! Благодарю вас за ваше творчество!".

Напомним, Данилко одолжил Ирине Билык деньги на огромный особняк под Киевом: "Зеленые лужайки, лаунж-зона и…".

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