51-річна співачка Ірина Білик показала, як любить проводити вільний час
Як передає Politeka.net, нещодавно артистка повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, з яким у неї є спільний син. Пара вирішила розлучитися через те, що стала рідко бачитися. Справа в тому, що Ахмадов живе в Росії і через ситуацію в країні рідко приїжджає в Україну.
Після гучного визнання артистка продовжила займатися творчістю, а також стала з'являтися в цікавих місцях. Днями вона опублікувала відео з нічної прогулянки на яхті по нічному Києву. Цього разу зірка показала, як грає в гольф. Співачка була одягнена в просторий брючний костюм жовтого кольору і білі кросівки.
"Любите гольф?",- коротко підписала Білик свою сторіс.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Звістка про смерть прославленого музиканта потрясла український шоу-бізнес: "Не можу в це повірити"
Обірвалося життя відомого українського музиканта: "Занадто рано пішов"
Переможець "Голосу країни" Лазановський постраждав на відпочинку, кадри: "Капець-капець болить..."
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Відзначимо, що гольф є досить престижною і дорогою грою. У нього люблять грати багаті люди і олігархи. Схоже, співачці гра припала до смаку.
Нагадаємо, що Білик після п'ятого розлучення відповіла про нове заміжжя і пристрасті:"Службовий роман".
Як повідомляла Politeka, Білик показала красеня, з яким проводить ночі на яхті, перед ним мало хто встоїть: як він виглядає.
Також Politeka писала, що Білик з'явилася в несподіваній обстановці, змусивши шанувальників переживати:"Список вже готовий".