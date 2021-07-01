51-річна співачка Ірина Білик показала, як любить проводити вільний час

Як передає Politeka.net, нещодавно артистка повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, з яким у неї є спільний син. Пара вирішила розлучитися через те, що стала рідко бачитися. Справа в тому, що Ахмадов живе в Росії і через ситуацію в країні рідко приїжджає в Україну.

Після гучного визнання артистка продовжила займатися творчістю, а також стала з'являтися в цікавих місцях. Днями вона опублікувала відео з нічної прогулянки на яхті по нічному Києву. Цього разу зірка показала, як грає в гольф. Співачка була одягнена в просторий брючний костюм жовтого кольору і білі кросівки.

"Любите гольф?",- коротко підписала Білик свою сторіс.

Відзначимо, що гольф є досить престижною і дорогою грою. У нього люблять грати багаті люди і олігархи. Схоже, співачці гра припала до смаку.

Нагадаємо, що Білик після п'ятого розлучення відповіла про нове заміжжя і пристрасті:"Службовий роман".

Як повідомляла Politeka, Білик показала красеня, з яким проводить ночі на яхті, перед ним мало хто встоїть: як він виглядає.

Також Politeka писала, що Білик з'явилася в несподіваній обстановці, змусивши шанувальників переживати:"Список вже готовий".