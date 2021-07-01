51-летняя певица Ирина Билык показала, как любит проводить свободное время

Как передает Politeka.net, недавно артистка сообщила о разводе со своим мужем Асланом Ахмадовым, с которым у нее есть общий сын. Пара решила расстаться из-за того, что стала редко видеться. Дело в том, что Ахмадов живет в России и из-за ситуации в стране редко приезжает в Украину.

После громкого признания артистка продолжила заниматься творчеством, а также стала появляться в интересных местах. На днях она опубликовала видео с ночной прогулки на яхте по ночному Киеву. В этот раз звезда показала, как играет в гольф. Певица была одета в просторный брючный костюм желтого цвета и белые кроссовки.

«Любите гольф?», - коротко подписала Билык свою сторис.

Отметим, что гольф является достаточно престижной и дорогой игрой. В него любят играть богатые люди и олигархи. Похоже, певице игра пришлась по вкусу.

Напомним, что Билык после пятого развода ответила о новом замужестве и пристрастиях: "Служебный роман".

Как сообщала Politeka, Билык показала красавчика, с которым проводит ночи на яхте, перед ним мало кто устоит: как он выглядит.

Также Politeka писала, что Билык появилась в неожиданной обстановке, заставив поклонников переживать: "Список уже готов".