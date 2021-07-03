Українська співачка Ірина Білик, яка подала на розлучення з чоловіком, показала, яка тварина живе у неї прямо у дворі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 51-річна артистка опублікувала відео, на якому маленька руда білка їла волоський горіх. Білка сиділа на кущику і старанно розбирала горіх. Співачка в цей момент знімала відео, яким поділилася з фанатами.
"У дитинстві мене подружки називали білкою, а тепер ця руда зірка красуня живе у мене у дворі! Як ви думаєте яку кількість горіхів білка може з'їсти за раз?",- запитала Білик у шанувальників.
У коментарях рудій красуні залишили масу приємних слів.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Тіна Кароль у вбранні за майже 16 тисяч засвітила інтер'єр свого особняка: "Господи Боженьки"
Обірвалося життя знаменитої актриси, колеги розкрили деталі: "Була дружиною і музою відомого..."
Нікітюк після весілля похвалилася розкішною каблучкою і заговорила про вагітність: "Які подарунки..."
Багатий чоловік Олі Полякової відгрохав маєток на півострові посеред Дніпра: "Заздрісники нехай..."
"Вам пощастило, Ірина", "Яка мила!", "Диво", "Круто, зовсім не боїться", "яка лапочка", "яка красуня у Вас живе!",- пишуть користувачі Мережі.
Шанувальники також намагалися вгадати, скільки горішків білочка з'їсть за раз. Багато хто припустив, що більшу частину горішків вона сховає.
Нагадаємо, що Білик з'явилася в незвичайній обстановці, змусивши шанувальників переживати: "Список вже готовий".
Як повідомляла Politeka, Ірина Білик після розлучення віддалася улюбленим розвагам олігархів: красномовне фото.
Також Politeka писала, що Білик показала красеня, з яким проводить ночі на яхті, перед ним мало хто встоїть: як він виглядає.