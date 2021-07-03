Українська співачка Ірина Білик, яка подала на розлучення з чоловіком, показала, яка тварина живе у неї прямо у дворі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 51-річна артистка опублікувала відео, на якому маленька руда білка їла волоський горіх. Білка сиділа на кущику і старанно розбирала горіх. Співачка в цей момент знімала відео, яким поділилася з фанатами.

"У дитинстві мене подружки називали білкою, а тепер ця руда зірка красуня живе у мене у дворі! Як ви думаєте яку кількість горіхів білка може з'їсти за раз?",- запитала Білик у шанувальників.

У коментарях рудій красуні залишили масу приємних слів.

"Вам пощастило, Ірина", "Яка мила!", "Диво", "Круто, зовсім не боїться", "яка лапочка", "яка красуня у Вас живе!",- пишуть користувачі Мережі.

Шанувальники також намагалися вгадати, скільки горішків білочка з'їсть за раз. Багато хто припустив, що більшу частину горішків вона сховає.

Нагадаємо, що Білик з'явилася в незвичайній обстановці, змусивши шанувальників переживати: "Список вже готовий".

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