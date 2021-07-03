Украинская певица Ирина Билык, которая подала на развод с мужем, показала, какое животное живет у нее прямо во дворе
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 51-летняя артистка опубликовала видео, на котором маленькая рыжая белка ела грецкий орех. Белка сидела на кустике и усердно разбирала орех. Певица в этот момент снимала видео, которым поделилась с фанатами.
«В детстве меня подружки называли Белкой, а теперь эта рыжая звезда красавица живёт у меня во дворе! Как вы думаете какое количество орехов белка может съесть за раз?», - спросила Билык у поклонников.
В комментариях рыжей красотке оставили массу приятных слов.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Молодая жена Виктора Павлика поэкспериментировала с внешностью, фото: "Это красиво, удобно и..."
Тина Кароль в наряде за почти 16 тысяч засветила интерьер своего особняка: "Господи Боженьки"
Погода резко испортится, грозовые дожди обрушатся на территорию Украины: где снизится температура
Украинцам массово пересчитают выплаты, кто получит прибавку уже в июле: озвучены новые суммы
«Вам повезло, Ирина», «Какая милая!», «Чудо», «Круто, совсем не боится», «Какая лапочка», «Какая красавица у Вас живёт!», - пишут пользователи сети.
Поклонники также пытались угадать, сколько орешков белочка съест за раз. Многие предположили, что большую часть орешков она спрячет.
Напомним, что Билык появилась в необычной обстановке, заставив поклонников переживать: "Список уже готов".
Как сообщала Politeka, Ирина Билык после развода предалась любимым развлечениям олигархов: красноречивое фото.
Также Politeka писала, что Билык показала красавца, с которым проводит ночи на яхте, перед ним мало кто устоит: как он выглядит.