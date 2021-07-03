Украинская певица Ирина Билык, которая подала на развод с мужем, показала, какое животное живет у нее прямо во дворе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 51-летняя артистка опубликовала видео, на котором маленькая рыжая белка ела грецкий орех. Белка сидела на кустике и усердно разбирала орех. Певица в этот момент снимала видео, которым поделилась с фанатами.

«В детстве меня подружки называли Белкой, а теперь эта рыжая звезда красавица живёт у меня во дворе! Как вы думаете какое количество орехов белка может съесть за раз?», - спросила Билык у поклонников.

В комментариях рыжей красотке оставили массу приятных слов.

«Вам повезло, Ирина», «Какая милая!», «Чудо», «Круто, совсем не боится», «Какая лапочка», «Какая красавица у Вас живёт!», - пишут пользователи сети.

Поклонники также пытались угадать, сколько орешков белочка съест за раз. Многие предположили, что большую часть орешков она спрячет.

Напомним, что Билык появилась в необычной обстановке, заставив поклонников переживать: "Список уже готов".

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