Ирина Билык, Игорь Ласточкин и Владимир Дантес стали вторым роковым коллективом в новом шоу "Маскарад"

Как пишет Politeka.net, в Украине скоро стартует второй сезон шоу "Маскарад". В состав первой команды вошли Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач. И вот на официальной страничке объявили состав второй команды, которая будет противостоять первой.

Во вторую команду вошли Владимир Дантес, Ирина Билык и Игорь Ласточкин.

"А мы к вам с замечательными новостями

Участниками второго звездного коллектива #маскарад стали: легенда украинского шоубиза Ирина Билык, которая долгое время не появлялась на ТВ, исполнитель Дантес, а капитаном звездной командры стал шоумен Игорь Ласточкин", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот это красота. Дантес огонь", "Юля против Ирины. Хардколь поймет", "А кто капитан в первой команде?", "А когда шоу?".

Напомним, сын Ирины Билык после развода родителей растрогал новым снимком

А еще Politeka писала, что Билык "сразила" своим смелым экспериментом с внешностью, фото

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык после развода заинтриговала новым избранником



