Младший сын 51-летней украинской певицы Ирины Билык показал своего лучшего друга

Табриз Ахмадов - сын Ирины Билык и режиссера Аслана Ахмадова, сообщает Politeka.net. Мальчика родила суррогатная мать в 2015 году.

Стоит отметить, что будущего отца своего младшего сына Билык увидела по телевизору и именно тогда она решила - Аслан будет ее мужем. Звезда отыскала режиссера через знакомых, и их знакомство началось со съемки клипа "Девочка".

Пара начала отношения, несмотря на расстояние, ведь Аслан жил в другой стране, и позже они даже поженились. Однако именно то, что супруги жили порознь и стало основной причиной их развода в 2021 году.

Билык продолжает творческую деятельность, а также воспитывать сына. Примечательно, что на страницу маленького Табриза в Инстаграм уже подписались почти 10 тысяч человек.

На новом фото мальчик показал своего лучшего друга - любимого питомца. Ребенок позировал в красной футболке и шортах, держа в руках конфету на палочке.

"Собака лучший друг человека! Согласны?", - написано в посте.

За семь часов публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"Однозначно))🔥🔥🔥❤️👏👏👏😍😍😍", "Собака никогда не предаст!!!❤️", "Да", - написали пользователи сети.

Напомним, что Билык "сразила" своим смелым экспериментом с внешностью

Как Politeka писала, что Билык появилась в необычной обстановке, заставив фанатов переживать

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык, объявив о разводе, показала своих главных мужчин: