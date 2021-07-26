Младший сын 51-летней украинской певицы Ирины Билык показал своего лучшего друга
Табриз Ахмадов - сын Ирины Билык и режиссера Аслана Ахмадова, сообщает Politeka.net. Мальчика родила суррогатная мать в 2015 году.
Стоит отметить, что будущего отца своего младшего сына Билык увидела по телевизору и именно тогда она решила - Аслан будет ее мужем. Звезда отыскала режиссера через знакомых, и их знакомство началось со съемки клипа "Девочка".
Пара начала отношения, несмотря на расстояние, ведь Аслан жил в другой стране, и позже они даже поженились. Однако именно то, что супруги жили порознь и стало основной причиной их развода в 2021 году.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
На Киевщине ввели "новый" карантин, детали: "в радиусе 10 км опасными считаются..."
Исчезновение юной красавицы подняло на ноги полицию: "Собиралась ехать в сторону Одессы"
Каменских в крошечном леопардовом лифе показала, как резвится с Потапом: домашние кадры
Внучка Ротару в мини покрутилась перед камерой, показав красоту со всех сторон: "Вау, какая фигура"
Билык продолжает творческую деятельность, а также воспитывать сына. Примечательно, что на страницу маленького Табриза в Инстаграм уже подписались почти 10 тысяч человек.
На новом фото мальчик показал своего лучшего друга - любимого питомца. Ребенок позировал в красной футболке и шортах, держа в руках конфету на палочке.
"Собака лучший друг человека! Согласны?", - написано в посте.
За семь часов публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.
"Однозначно))🔥🔥🔥❤️👏👏👏😍😍😍", "Собака никогда не предаст!!!❤️", "Да", - написали пользователи сети.
Напомним, что Билык "сразила" своим смелым экспериментом с внешностью
Как Politeka писала, что Билык появилась в необычной обстановке, заставив фанатов переживать
Также Politeka сообщала, что Ирина Билык, объявив о разводе, показала своих главных мужчин: