Певица показала себя не такой, как ее привыкли видеть

51-летняя украинская певица Ирина Билык предстала в образе, в котором ее трудно узнать

Популярная артистка любит удивлять поклонников, и часто в своих клипах и фотосессиях предстает совершенно другой, пишет Politeka.net.

В этот раз певица решила вспомнить, в каком образе она снималась в своем клипе "Девочка". К слову, видеоролик был снят в 2011 году. Режиссером выступил Аслан Ахмадов, которого Билык отыскала через знакомых. По словам певицы, она увидела Ахмадова по телевизору, сразу влюбилась, и решила начать знакомство с совместной работы.

Впоследствии артистка и режиссер поженились, у них появился сын, Табриз, а в 2021 году стало известно о разводе пары.

В новом посте в Инстаграм певица показала, что в клипе "Девочка" она была брюнеткой.

"Ровно 10 лет назад в этот день мы снимали клип на песню «Девочка»

Пишите в комментариях, идёт ли мне быть брюнеткой, как в этом клипе?", - написала звезда.

"Брюнетка - вы совсем другая. А блондинка - это вы ❤️", "Светлой лучше🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ирочка, добрый вечер. Идёт. Но со светлыми волосами гораздо лучше. Нежнее. 😊", "Какая песня…ммм

«Я твоя маленькая девочка в шикарном авто…»

Боже, 10 лет, как вчера было", "Блондинка хорошо, но каштан делает более живее и макияж, и тон кожи, очень идет этот цвет! 🔥", - прокомментировали поклонники.

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