51-летняя украинская певица Ирина Билык предстала в образе, в котором ее трудно узнать
Популярная артистка любит удивлять поклонников, и часто в своих клипах и фотосессиях предстает совершенно другой, пишет Politeka.net.
В этот раз певица решила вспомнить, в каком образе она снималась в своем клипе "Девочка". К слову, видеоролик был снят в 2011 году. Режиссером выступил Аслан Ахмадов, которого Билык отыскала через знакомых. По словам певицы, она увидела Ахмадова по телевизору, сразу влюбилась, и решила начать знакомство с совместной работы.
Впоследствии артистка и режиссер поженились, у них появился сын, Табриз, а в 2021 году стало известно о разводе пары.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Внезапно ушла из жизни актриса сериала "Мухтар": о трагедии сообщили коллеги
Оборвалась жизнь продюсера "Ласкового мая", которого пытались спасти до последнего: "Будем помнить всегда"
Внучка Ротару в мини покрутилась перед камерой, показав красоту со всех сторон: "Вау, какая фигура"
Экс-супруга Потапа Горовая в мини-бикини показала, что потерял ее бывший: "Браво, Ира!"
В новом посте в Инстаграм певица показала, что в клипе "Девочка" она была брюнеткой.
Пишите в комментариях, идёт ли мне быть брюнеткой, как в этом клипе?", - написала звезда.
"Брюнетка - вы совсем другая. А блондинка - это вы ❤️", "Светлой лучше🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ирочка, добрый вечер. Идёт. Но со светлыми волосами гораздо лучше. Нежнее. 😊", "Какая песня…ммм
«Я твоя маленькая девочка в шикарном авто…»
Боже, 10 лет, как вчера было", "Блондинка хорошо, но каштан делает более живее и макияж, и тон кожи, очень идет этот цвет! 🔥", - прокомментировали поклонники.
Напомним, что Ирина Билык показала нового члена семьи, милое видео
Как Politeka писала, что Билык после расставания с пятым мужем неожиданно вспомнила о Коляденко
Также Politeka сообщала, что младший сын озадачил Ирину Билык неожиданной новостью