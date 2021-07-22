Известная украинская певица Ирина Билык выложила в сеть редкие архивные фото с бывшим мужем Дмитрием Коляденко

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно расторгла отношения с российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть редкие архивные кадры с одним из бывших мужей Дмитрием Коляденко, и приурочила свой пост его юбилею.

Оказалось, что 22 июля артист и ведущий Коляденко отмечает свое 50-летие, так что Ира решила его публично поздравить. Артистка выложила на своей странице забавные фото с бывшим мужем, на котором и он, и она еще совсем молодые и выглядят беззаботно и весело.

В подписи к публикации Билык написала: "Друзья, сегодня юбилейчик у @kolyadenkodima_official. Давайте все вместе его поздравим и пожелаем ему всех благ и здоровья! Дима с днём рождения!". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию, присоединяясь к поздравлениям.

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