Известная украинская певица Ирина Билык сделала важное заявление

Как передает Politeka.net, Ирина Билык является легендраной украинской артисткой. Недавно она заявила о разводе с режиссером Асланом Ахмадовым.

Ирина активно ведет социальные сети. На этот раз певица выложила в Инстаграм новое фото и интригующую запись. На черно-белом снимке заброшенное помещение, в центре которого стоит рояль, а за ним Ирина в платье с длинным шлейфом.

"Нашла Идеального!

Угадайте кто он?" - заитриговала исполнительница.

Среди перечисленных претендентов, Ирина упомянула Олега Винника: "Это Олег Винник", "Это Винник", "Олег?", задаются вопросом поклонники.

Подписчики Ирины помимо бурного обсуждения её нового избранника также засыпали положительными комментариями: "Как же шикарно", "Наверное будет новый хит", "Ира - богиня", "Шикарное фото! Талантливая красивая женщина и шикарный рояль - прекрасный тандем".

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