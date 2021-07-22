Известная украинская певица Ирина Билык сделала важное заявление
Как передает Politeka.net, Ирина Билык является легендраной украинской артисткой. Недавно она заявила о разводе с режиссером Асланом Ахмадовым.
Ирина активно ведет социальные сети. На этот раз певица выложила в Инстаграм новое фото и интригующую запись. На черно-белом снимке заброшенное помещение, в центре которого стоит рояль, а за ним Ирина в платье с длинным шлейфом.
"Нашла Идеального!
Угадайте кто он?" - заитриговала исполнительница.
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Среди перечисленных претендентов, Ирина упомянула Олега Винника: "Это Олег Винник", "Это Винник", "Олег?", задаются вопросом поклонники.
Подписчики Ирины помимо бурного обсуждения её нового избранника также засыпали положительными комментариями: "Как же шикарно", "Наверное будет новый хит", "Ира - богиня", "Шикарное фото! Талантливая красивая женщина и шикарный рояль - прекрасный тандем".
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