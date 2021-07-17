Младший сын Ирины Билык Табриз прекрасно провел время со своим отцом

Как пишет Politeka.net, недавно 51-летняя Билык заявила, что разводится со своим пятым мужем, российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым. Пара была вместе продолжительное время и даже завела ребенка, обратившись за помощью к суррогатной матери. По словам Билык, причиной расставания стал тот факт, что они с мужем стали очень редко видеться. Певица заявила, что Ахмадов практически перестал приезжать в Украину, и они живут на две страны.

При этом Билык не отрицает, что 48-летний Ахмадов отличный отец. У себя в Инстаграм он поделился радостью, показав, как проводит время с сыном. На видео Ахмадов заснял, как загорал с сыном, после чего катался на мопеде, рвал зеленые орехи и ел шелковицу. На видео видно, что мужчина очень трепетно относится к своему маленькому сыну. Табриз, в свою очередь, был счастлив находиться рядом с отцом.

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