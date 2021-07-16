Українська співачка Ірина Білик розкрила незвичайний лайфхак, пов'язаний зі шкіряними чобітьми

Як пише Politeka.net, 51-річна співачка опублікувала у себе в Instagram яскравий знімок, на якому постала в чорних чоботях до коліна, сукні з прозорою додатковою спідницею і піджаку. Волосся зірки було акуратно укладене.

"Якось одного разу в Італії, бачила, що в сорокоградусну спеку люди носять шкіряні чоботи. І я спробувала, виявилося зовсім не жарко! А як Ви, зважилися б одягнути шкіряні чоботи в таку спеку?",- зазначила Білик.

У коментарях шанувальники стали обговорювати, чи змогли б вони гуляти по такій спеці в чоботях. Не обійшлося і без компліментів для артистки.

"Чудово виглядаєте, Ірина!", "Не така, як всі", "ми їх не знімаємо навіть вдома", "для фото б одягла!", "Як завжди красива», «ти ж наша Принцесочка», «Очаровашка», «Стрьомненько якось», "Хороша",-пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Білик показала красеня, з яким коротає ночі на яхті, перед ним мало хто встоїть: як він виглядає.

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