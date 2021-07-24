Відомий український гуморист Ігор Ласточкін, зірка "Ліги сміху", показав себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ігор Ласточкін є популярним українським актором. Красунчик став відомим завдяки грі у вищій лізі КВК, а після цього став суддею "Ліги сміху" і брав участь у проектах "квартал 95". Не забуває гуморист і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На новому фото Ігор позував у плавках, лежачи на зручному матраці. Ласточкін лежав на животі, сховавши обличчя від камери. Як можна побачити, красень знаходився біля вікна з гратами.

"Привіт вам через вікно. Вигляд шикарний, я вважаю", - написав Ласточкін.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Здрастє))) Я часто його бачу, коли гостю у дітей) тільки ноги вже в смужку. А якого кольору ваш будиночок?))) ", "А засмага як від жіночих панчіх з-за ґрат, не лякає", "шикарний вигляд", " Вау!!! Буде класний загар ! Прям як панчохи з смужками)))", " П'ятки у ластівки не згорять?", "Теж так роблю"

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