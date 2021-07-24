Известный украинский юморист Игорь Ласточкин, звезда "Лиги смеха", показал себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Игорь Ласточкин является популярным украинским актером. Красавчик стал известным благодаря игре в высшей лиге КВН, а после этого стал судьей "Лиги Смеха" и принимал участие в проектах "квартал 95". Не забывает юморист и о социальных сетях, где делится самым интересным с фанатами.

На новом фото Игорь позировал в плавках, лежа на удобном матрасе. Ласточкин лежал на животе, спрятав лицо от камеры. Как можно увидеть, красавчик находился у окна с решетками.

"Привет вам из-за окна. Вид шикарный, я считаю", - написал Ласточкин.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Здрасте))) Я часто его вижу, когда гостю у детей) Только ноги уже в полоску. А какого цвета ваш домик?)))", "А загар как от женских чулок из-за решетки , не пугает", "Шикарный вид", "Вау!!! Будет классный загар ! Прям как чулки с полосочками)))", "Пяточки у ласточки не сгорят?", "Тоже так делаю".

Напомним, звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин неожиданно заговорил о сольной карьере

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" ошеломил внешностью на отдыхе в Египте, кадры облетели сеть

Также Politeka сообщала, что недавно родившая Гвоздева из "Танців з зірками" напомнила, как зажигала с Ткачом и Остапчуком



