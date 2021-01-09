Актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин поделился забавным случаем во время путешествия

Он отправился отдыхать в Египет вместе с друзьями-юмористами и опубликовал кадры своего отпуска на странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Готовясь к поездке в пустыню, Игорь Ласточкин подобрал соответствующую одежду: футболку, шорты, кроссовки и клетчатую бандану-арафатку. Он также взял с собой защитную маску, однако на фото она опущена на шею.

Для одного из фото актер расположился на песчаном пригорке вместе со своими спутниками. Игорь Ласточкин улыбнулся на камеру со слегка уставшим выражением лица. На дбругом кадре комик показал свое лицо крупным планом.

"В этой Сенайской пустыне бедуины заводили со мной разговор на арабском, принимая за своего! Что на ваш взгляд во мне арабского?)))", - поинтересовался он в своем посте. - "За универсальную внешность спасибо родителям!))) 2021, отличное начало👍🏻".

Пользователи соцсети выдвинули свои версии, почему местные жители считают Игоря похожим на араба:

"Волосы на ногах 🤣🤣🤣🤣"; "На Синае все похожи на арабов😂"; "Арафатка арабская, Игорь! Всё из-за этого!"; "Тю, а я думал, что это новый состав Минипанков"; "Реально есть сходство 😁"; "С таким головным убором Вы точно чем-то схожи с арабами. А так в жизни вообще нет ☺️"; "Мне кажется, Вас за любого можно принять - и за араба, и за армянина, и за украинца...😏"; "Очи чёрные, очи жгучие, очи страстные и могучие... 🤔🤪"; "Игорёк, я не думаю что похож, на араба. Хотя возможно похож".

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