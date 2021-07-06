Известный юморист Игорь Ласточкин рассказал, может ли стать певцом

Как сообщает Politeka.net, известный артист и шоумен из "Квартал 95" Игорь Ласточкин побывал на вечеринке по поводу презентации сольного альбома Владимира Дантеса. Там он дал интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", и рассказал о своих певческих амбициях (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Телеведущая задала Игорю вопрос, не собирается ли он начать певческую карьеру, как это делают многие юмористы. На это шоумен рассказал, что слух у него есть, так что в случае чего возможно все.

"Ну я еще в первом классе ходил на хор. Да, я на хоровое пение ходил, у меня там есть какой-то слух, как мне сказали. Есть слух, все нормально. Юмористы идут в пение, в вокал, из меркантильных каких-то соображений. Ну там нужно, получается, 5-6 песен написать и все. "Ты пчела, я пчеловод", - в принципе, можно придумать, это без проблем", - шутит Игорь.

Также Ласточкин рассказал о сыне-первокласснике, который из-за карантина вынужден был сидеть дома с мамой. По словам юмориста, жене приходилось нелегко дома с ребенком, тогда как он сам просто уходил на работу.

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