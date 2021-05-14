Звезда «Квартал 95» Елена Кравец рассказала, как студия пережила уход их лидера Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, об этом 44-летнея звезда поведала на одном мероприятии в Киеве.

По словам Кравец, для «Квартала 95» это был непростой период.

«Был рулевой корабля. Было понятно, кто стоит у штурвала. Какое-то время мы немного… Ну, нам нужно было время прийти в себя, потому что мы не понимали, как теперь все это будет работать», - призналась артистка.

Как известно, обязанности Зеленского как ведущего и художественного руководителя проектов между собой разделили другие актеры "Студии "Квартал 95".

Так, шоу "Вечерний квартал" и "Лига смеха" вместо Зеленского стал вести Евгений Кошевой. Которій взял на себя и постановку номеров "Вечернего квартала", чем занимается вместе с Александром Пикаловым.

Александр Пикалов также стал художественным руководителем шоу "Женский квартал", который вела актриса Елена Кравец. Отметим, недавно она заявила, что покидает проект.

Кроме того, постоянный состав "Вечернего квартала" пополнился несколькими актерами. К Студии присоединились – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Напомним, Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" показала редкие кадры с отцом и младшими братом и сестрой: "Чилим!"

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