Забавные кадры появились в Сети со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец и хореографом Владом Ямой

Парочку заметили в столичном метро. Соответствующие кадры сделали поклонники Ямы, а он, в свою очередь, репостнул у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, очевидцы засняли большие баннеры на всю стену с изображением Ямы, Кравец и других ведущих нового шоу на телеканале "1+1" под названием "Твой день".

Поклонники забавно обыграли кадры, добавив подпись: "Ааа, покупаем жетончики, господа!".

Как известно, Кравец недавно покинула "Женский квартал", а спустя еще некоторое время присоединилась к команде "Твоего дня".

«Мне и моим коллегам по проекту выпала честь заполнять дневной эфир на телеканале 1+1. К тому же, делать это легко, весело, информативно и искренне, оставаясь собо, - делилась событием Елена. - Конечно, это вызов, поскольку в таком амплуа меня зрители еще не видели. Будем обсуждать актуальные вопросы, я буду делиться личным, говорить о том, что действительно волнует. Честно признаюсь, немного волнуюсь, но мне очень интересно, чувствуется невероятный кураж».

"Лучше бы она вернулась в "Женский квартал", но ее актуальное удалили из их профиля. Вряд ли она уже туда вернется😢"; "Лена ушла на один сезон"; "Ждем с нетерпением обязательно будем смотреть", - отреагировали пользователи.



К слову, шоу стартует 24 мая.

В новом проекте будет шесть основных ведущих, которые будут вести эфиры по трое. Кроме упомянутых Кравец и Ямы, еще Руслана Писанка,Тимур Мирошниченко,Стася Ровинская и Владимир Рабчун.

Кроме того, раз в неделю к ведущим будет присоединяться еще одна суперзвезда.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».