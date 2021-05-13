Юмористка Елена Кравец, которая ушла из "Женского квартала", получила новую работу и сменила имидж, поделилась откровением
Соответствующие кадры Елена 44-летняя звезда показала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Артистка рассказла, что в один моент поняла, что никому ничего не должна.
«… I`m not fucking perfect. И вот прямо так дерзко. Я думаю: «Блин, да». Я прям увидела этот хэштег у себя на футболке на белой. То есть я не должна по сути никому ничего кроме себя самой. То есть, если мне окей, если мне хочется меняться, я буду меняться. Если нет, нет. Мне нужно оставить себя в покое. Потому что выгорание – это состояние, когда плохо всем», - рассказала она.
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Также Кравец вспомнила о еще одном своем принципе.
«Еще одно мое жизненное кредо: Happy wife – happy life», - призналась она.
Откровения артистки разлетелись по Сети, пользователи восхищаются мудростью женщины.
Отметим, недавно Кравец обрезала кудри и предстала с очень короткой прической.
" Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен", - призналась она.
Напомним, покинув "Женский кварал" Кравец присоединилась к команде нового шоу на телеканале 1+1 "Твой день".
Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».
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