Известная украинская актриса Елена Кравец показала маму, рассказав о сходстве

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец стала очень популярной благодаря проектам "Квартал 95". Девушка несколько лет назад организовала шоу "Женский квартал", но недавно его покинула и объявила, что будет ведущей проекта "Твой день".

Сейчас красотка решила в день матери показать свою маму на архивном фото и рассказать о сходстве. Как можно заметить, Елена недавно постриглась и прическа стала очень схожей с маминой.

"Надо же, у нас с тобой почти одинаковые стрижки, мамуль...) Можно многое тут написать и оставить, но я лучше пойду позвоню тебе, да?))", - написала Елена под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучше приехать к маме...", "Счастливая, что можешь позвонить маме", "С днем матери, вашу прекрасную маму, вас королева и всех мамочек. Мамы - здоровья вам, только положительных мгновений в жизни", "Какое счастье, что можно маме позвонить....", "Конечно лучше позвонить маме, никакие сообщения не заменят живые слова".

Сообщалось, что звезда "Квартал 95" Елена Кравец поделилась откровением относительно мужа и детей.

"Машунь, ты прости меня... я не могу быть с тобой, я не могу поехать с тобой отдохнуть...", - вспомнила артистка разговор с дочкой.

Напомним, 18-летняя дочь Кравец показала ночные развлечения с блондинкой из «Женского квартала»

А еще Politeka писала, что дочь Елены Кравец засняла, как мама "отрывается" с Кошевым и Ткачом в Турции

Также Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к мужу, показав его опасное увлечение



