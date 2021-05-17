Известный украинский юморист Игорь Ласточкин, звезда "Квартал 95", показал себя на прогулке по Припяти

Как пишет Politeka.net, Игорь Ласточкин стал популярным юмористом, играя еще в высшей лиге КВН. Актер был судьей в "Лиге смеха", а теперь красавчик блистает в "Квартал 95". Не забывает Ласточкин и о социальных сетях, где подогревает к себе интерес.

На кадрах Ласточкин был в маске, бейсболке и кофте. Игорь опубликовал несколько фото, на которых показал, как гуляет по Припяти.

"Зона отчуждения впечатляет! Очень много интересного! Приезжать нужно минимум на пару дней, нам явно не хватило одного дня", - написал Ласточкин под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тур по городам зашёл далеко", "отличный ирокез! надо в Харькове так попробовать", "Удивительно, как остановилась машина времени!", "И не страшно было в очаге радиоактивного заражения?", "Страшно красивое место - это про Чернобыль. Очень впечатляет и не оставляет равнодушным. Были там осенью, очень понравилось", "она отчуждения класс фильм. Там это интересно колесо обозрения было в фильме, Игорь?".

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