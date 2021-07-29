Фанаты откопали забавное видео совместного интервью Тины Кароль и Дана Балана

Как сообщает Politeka.net, известной украинской певице Тине Кароль и молдавскому исполнителю Дану Балану после их участия в "Голосе країни" и записи дуэтной песни долгое время приписывали бурный роман. И хотя артисты уже опровергли слухи об отношениях, некоторые фанаты все же надеются, что они будут вместе. Так, недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных паре, опубликовали забавное видео, в котором Дан и Тина дают интервью Кате Осадчей.

В ролике Тина появилась в роскошном платье в пол, которое переливается и сверкает фиолетовыми пайетками. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и роскошное декольте звезды. И именно об этом наряде Кароль и Балан рассказывали в своем интервью.

Оказалось, что Тина заказывала наряды для выступления из США, но они потерялись по дороге, что очень расстроило певицу. Балан рассказал, что Кароль даже звонила ему среди ночи и жаловалась и плакала, что платья не пришли.

Певица же призналась, что даже думала отменить свое выступление из-за отсутствия ее образов, однако все пришло вовремя. "Вышла бы без платья", - пошутил Балан, а потом вдруг отдернул себя, осознав, что сказал это вслух.

Напомним, Дана Балана подловили с эффектной блондинкой на острове Корсика: "Не единой Тиной...".

Как сообщала Politeka, Кароль вызвала фурор на вечеринке, появившись в прозрачных штанах: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Дан Балан довел фанаток до экстаза живым пением, появилось видео: "Я балдею".