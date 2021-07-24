В сет опубликовали яркое видео с живого выступления молдавского артиста Дана Балана

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных молдавскому мачо Дану Балану, опубликовали видео с его живого выступления на сцене. В момент съемки артист исполнял одну из самых любимых песен фанаток – "Лишь до утра".

Как видно, на сцену Дан вышел в стильном образе – на нем черные брюки и темная рубашка с закатанными рукавами, под которой видно белую футболку. Артист даже не поет, а как будто томно проговаривает слова своей песни, а в кульминационный момент припева замолкает, давая толпе фанаток в зале допеть, что они и дружно делают.

В подписи к видео написали: "Лишь до утра". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию: "Кайф", "Круто", "Снова ты и я", "А почему только до утра? Надо на всю жизнь", "Самый-самый", "Как красиво Дан исполняет свою песню, поет душа!", "Я балдею от тебя, Балан", "Красавчик".

Напомним, Тина Кароль легла на Балана прямо на сцене и смутила Потапа: "Не переключайтесь!".

Как сообщала Politeka, Дан Балан растрогал сердца фанаток, появившись с похожим на него ребенком: "Так мило".

Также Politeka писала, что Дан Балан потерял дар речи от размеров декольте Тины Кароль: "Нереальные".