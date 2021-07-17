Украинская певица Тина Кароль удивила поведением со своим коллегой, певцом Даном Баланом
Тина Кароль и Дан Балан активно флиртовали на шоу "Голос країни", передает Politeka.net. Пользователи сети стали тут же говорить о романе двух артистов, а те подогревали слухи.
Стоит отметить, что не так давно Дан Балан прокомментировал флирт с Тиной Кароль на проекте. По его словам, продюсер захотел, чтобы на шоу была романтическая связь. Однако симпатия между Баланом и Кароль возникла настоящая.
Пользователи сети до сих пор вспоминают яркие моменты проекта, где оба артиста делают знаки внимания друг другу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Жизнь молодой украинки оборвалась в Польше, ей было всего 21: детали трагедии
Огневич в эпатажном купальнике показала, чем будет заманивать мужчин на "Холостячку": "На улице и так горячо, а тут..."
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
В частности, на фан-страничке опубликовали видео, где все судьи 10-го сезона: Потап и Настя Каменских, Дима Монатик, а также Дан Балан и Тина Кароль развлекаются. Все судьи легли на сцене. В частности, Кароль прижалась к Балану, при этом немного смутив Потапа.
"Не переключайтесь! И может быть девчонки сделают растяжку😂", - написали авторы поста.
"Утииии не могу с этих зайчиков 😍😍😍❤️❤️", "Поманила, тут же повернулась к нему 💔🤤", "помню тогда была шокирована когда Тина легла на Дана...❤️🔥", "Очень хорошая судейская бригада. Смотреть приятно на них", - прокомментировали фолловеры.
Напомним, Кароль, заработав 100 тысяч гривен, похвасталась, на что потратит деньги
Как сообщала Politeka, Дан Балан растрогал сердца фанаток, появившись с похожим на него ребенком
Также Politeka писала, что Кароль снова взялась за старое, украинцы не сдержались