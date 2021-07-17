Артисты удивили поведением у всех на виду

Украинская певица Тина Кароль удивила поведением со своим коллегой, певцом Даном Баланом

Тина Кароль и Дан Балан активно флиртовали на шоу "Голос країни", передает Politeka.net. Пользователи сети стали тут же говорить о романе двух артистов, а те подогревали слухи.

Стоит отметить, что не так давно Дан Балан прокомментировал флирт с Тиной Кароль на проекте. По его словам, продюсер захотел, чтобы на шоу была романтическая связь. Однако симпатия между Баланом и Кароль возникла настоящая.

Пользователи сети до сих пор вспоминают яркие моменты проекта, где оба артиста делают знаки внимания друг другу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности, на фан-страничке опубликовали видео, где все судьи 10-го сезона: Потап и Настя Каменских, Дима Монатик, а также Дан Балан и Тина Кароль развлекаются. Все судьи легли на сцене. В частности, Кароль прижалась к Балану, при этом немного смутив Потапа.

"Не переключайтесь! И может быть девчонки сделают растяжку😂", - написали авторы поста.

"Утииии не могу с этих зайчиков 😍😍😍❤️❤️", "Поманила, тут же повернулась к нему 💔🤤", "помню тогда была шокирована когда Тина легла на Дана...❤️🔥", "Очень хорошая судейская бригада. Смотреть приятно на них", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, Кароль, заработав 100 тысяч гривен, похвасталась, на что потратит деньги

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