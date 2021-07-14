Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала о своем новом свидании
Популярная артистка уже, как два года не скрывает отношения со своим возлюбленным Потапом, передает Politeka.net.
Настя часто выкладывает посты, в которых показывает, как проводит время с мужем. А в новых сторис удивила кадрами со свидания.
Красотка держала интригу, взяв за руку мужчину.
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"У меня единственный выходной от концертов... и Леша ведет меня на свидание", - похвасталась сияющая певица, показав возлюбленного.
"А я на свидание", - написала Настя.
Пара прошлась и спела песню.
Примечательно, что Каменских была в мини-платье канареечного цвета, которое подчеркнуло ее фигуру.
Красотка обольстительно покрутила аппетитными формами недалеко от бассейна.
Отметим, Настя Каменских и Потап долгое время скрывали свои отношения, и только в 2019 году рассказали о своей любви, сыграв свадьбу.
В одном из интервью Настя Каменских рассказала, что у них с мужем бывают споры, которые они всегда стараются быстро уладить.
По мнению певицы, если человек дорог, то важно умение уступить и найти компромисс.
К слову, артистка также рассказала, что муж часто устраивает ей свидания даже в других странах, ведь Потап - очень романтичный.
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