Певица Настя Каменских обескуражила пикантными фото из спальни
34-летняя звезда, как известно, вместе со своим супругом, продюсером Потапом сейчас находится на отдыхе в Турции. Артистка решила разбавить пляжные фото интимной фотосессией, передает Politeka.net. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм.
На снимках Каменских предстала в одних трусах оттенка "лосось". Слегка растрепанная певица прикрыла округлости рукой, томно посмотрев в сторону.
"🧜🏼♀️ #доброе утро", - написала она в соцсети.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, большинство пожурили Настю за излишнюю откровенность, уточнив, что подобные кадры должны существовать только "для Потапа".
"Давно трусов не было 😂"
"Вопрос? Кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу! - Потап сказал что не ревнует😂 - а причём ревнует не ревнует. Этикет приличия - Потап в интервью сказал, что он не против что Настя показывает такие фото, не только же ему восхищаться😂Не воспринимайте в штыки🙌"
"Что ты позоришься😂"
"По ходу очень доброе с такой фигурой🔥"
"Сколько ж тут фотошопа"
"Уже не знает как аудиторию привлечь к себе 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ это еще не конец ребята)"
"Дожились..."
"В одежде ты посимпатичней 😂"
Напомним, Каменских засняла, как они с Потапом расслабляются вдали от Украины
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