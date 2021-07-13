Певица Настя Каменских обескуражила пикантными фото из спальни

34-летняя звезда, как известно, вместе со своим супругом, продюсером Потапом сейчас находится на отдыхе в Турции. Артистка решила разбавить пляжные фото интимной фотосессией, передает Politeka.net. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм.

На снимках Каменских предстала в одних трусах оттенка "лосось". Слегка растрепанная певица прикрыла округлости рукой, томно посмотрев в сторону.

"🧜🏼‍♀️ #доброе утро", - написала она в соцсети.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, большинство пожурили Настю за излишнюю откровенность, уточнив, что подобные кадры должны существовать только "для Потапа".

"Давно трусов не было 😂"

"Вопрос? Кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу! - Потап сказал что не ревнует😂 - а причём ревнует не ревнует. Этикет приличия - Потап в интервью сказал, что он не против что Настя показывает такие фото, не только же ему восхищаться😂Не воспринимайте в штыки🙌"

"Что ты позоришься😂"

"По ходу очень доброе с такой фигурой🔥"

"Сколько ж тут фотошопа"

"Уже не знает как аудиторию привлечь к себе 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ это еще не конец ребята)"

"Дожились..."

"В одежде ты посимпатичней 😂"

Напомним, Каменских засняла, как они с Потапом расслабляются вдали от Украины

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