Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом сбежали из раскаленного Киева поближе к морю

Так, 34-летняя звезда показала, как наслаждается отдыхом в Турции. Соответствующие кадры Настя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, певица засняла прогулку с любимым до пляжа по территории роскошного отеля.

"А, как хорошо, жарко, правда...", - говорит звезда на кадрах в "сториз".

Когда Каменских перевела камеру на супруга, тот начал танцевать, виляя бедрами.

"Ооо, танец...", - ей понравилось.

Примечательно, что по территории отеля гуляют диковинные животные.

"Привет, малышка, привет, сладкая...", - поздоровалась Настя с копытным, убегавшим от настойчивого внимания.

"Ну и козлина же ты", - сказал мой муж", - подписала кадры артистка.

Также Каменских в "пятнистом" купальнике выставила несколько пляжных снимков. Под одним из них, на котором позировала вместе с Потапом, красотка написала: "Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом 😂"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Почему вы всегда так язык показываете?😅"

"Любимая с арбузом круче😂"

"Очень красивые фото получаются, когда фоткаются двое влюбленных людей❤️"

"О чём интересно Алексей задумался, смакуя 🍉?"

Напомним, Каменских без одежды в одной пене показала, как развлекается в ванной

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