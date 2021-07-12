Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом сбежали из раскаленного Киева поближе к морю
Так, 34-летняя звезда показала, как наслаждается отдыхом в Турции. Соответствующие кадры Настя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
В частности, певица засняла прогулку с любимым до пляжа по территории роскошного отеля.
"А, как хорошо, жарко, правда...", - говорит звезда на кадрах в "сториз".
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Когда Каменских перевела камеру на супруга, тот начал танцевать, виляя бедрами.
"Ооо, танец...", - ей понравилось.
Примечательно, что по территории отеля гуляют диковинные животные.
"Привет, малышка, привет, сладкая...", - поздоровалась Настя с копытным, убегавшим от настойчивого внимания.
"Ну и козлина же ты", - сказал мой муж", - подписала кадры артистка.
Также Каменских в "пятнистом" купальнике выставила несколько пляжных снимков. Под одним из них, на котором позировала вместе с Потапом, красотка написала: "Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом 😂"
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Почему вы всегда так язык показываете?😅"
"Любимая с арбузом круче😂"
"Очень красивые фото получаются, когда фоткаются двое влюбленных людей❤️"
"О чём интересно Алексей задумался, смакуя 🍉?"
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