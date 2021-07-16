В сети нашлось занимательное фото молдавского артиста Дана Балана с маленьким мальчиком рядом

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский артист Дан Балан, которому долгое время приписывали бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, уже давно полюбился украинским фанаткам. В сети пристально следят за жизнью молдавского мачо, и недавно на одной из фан-страниц, посвященных Дану, опубликовали его милое фото в компании мальчика.

Как видно, на снимке Балан с пареньком запечатлены в уютной комнате, сидя на диване. Очевидно, мальчик – маленький фанат артиста, однако, пользователи заметили даже некую внешнюю схожесть между ними.

В подписи к фото написали: "Лучше, что может быть – Данчик и детки". Поклонники тут же принялись обсуждать снимок: "Это его племянник", "С детьми, как всегда, весело. Милый, ты и сам сладкий малыш", "Милота", "А где ваш сын?", "Когда такое было, в каком проекте?", "Дан, что это за проект?", "Так мило".

Напомним, Дан Балан потерял дар речи от размеров декольте Тины Кароль: "Нереальные".

Как сообщала Politeka, Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала".

Также Politeka писала, Дан Балан поразил дерзкой выходкой на съемках с Тиной Кароль: "Свободен всегда и везде".