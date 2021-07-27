Архивное фото Дана Балана в компании Веры Брежневой впечатлило поклонников

Дан Балан довольно часто устраивает с певицами коллаборации и снимает совместные клипы для привлечения внимания. Одним из успешных и популярных клипов стала запись с Верой Брежневой «Наше лето».

Уже не одни год прошел с момента выхода, но фанаты все еще публикуют архивные кадры со съемок, восхищаясь коллаборацией и результатами сотрудничества в общем. Примечательно, что сейчас Дан полностью занят работой и прекратил вести Инстаграм, уделяя внимание себе.

«Рабочий процесс. Клип "Наше лето" 🥰🥰🥰» - сказано в подписи к кадру.

Поклонники отреагировали по-разному, не обошлось и без у поминания Тины Кароль, с которой артисту приписывали роман:

«Молодцы!; Классный клип, сюжет, съемочная группа, ну и конечно же класснючие наши главные герои Вера Брежнева и ДАН БАЛАН❤️; Песня и клип такие замечательные ❤️; Не единой Тиной...; ну вот при чем тут тина...она обычная коллега, как и все. И да, Дан отдельная личность, отдельный артист. Жаль, что из него сдедали приставку к Кароль; Это реальный кадр со съемок клипа "Наше Лето" с Верой Брежневой. Кадр с острова Корсика, на котором снимали клип».

Напомним, Кароль в полупрозрачном боди задрала ножку на вспотевшего Дана Балана: "А все могло быть по-другому".

Как сообщала Politeka, Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала".

Также Politeka писала, что Тина Кароль, романтично улыбаясь, рассказала о главном мужчине своей жизни: "Он мой".