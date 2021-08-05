Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, объяснил секрет своей популярности, сравнив себя с Олегом Винником

Об этом он рассказал в интервью Vesti.ua.

«Мы попали в период расцвета корпоративов, когда все начали гулять свадьбы и праздники. Мой репертуар туда зашел, как "здрасьте". Все хотели веселиться и дурачиться, вне зависимости от того, богаты они или бедны. Танцевали – все. И тематика была соответствующая – все будет хорошо. Это не тексты Олега Скрипки, дай бог ему здоровья, "Ой, були, були на селi". Что под нее делать? Люди не будут под это танцевать. Они хотят, чтобы все было понятно, и они хотят подпевать», - сказал артист.

Андрей Данилко добавил, что в этом же заключается и секрет популярности Олега Винника.

«В этом же и секрет успеха Олега Винника. Людям, которые пришли после работы, такая музыка нужна. Они не хотят слушать какие-то модничанья и особые басовые партии», - уверен певец.

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