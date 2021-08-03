Знаменитый украинский певец Олег Винник ответил на все поздравления поклонниц при помощи оригинального ролика

В последний день июля Олег Винник отмечал день рождения - в этом году ему исполнилось 48 лет. Фанаты певца уже традиционно сняли музыкально-юмористический поздравительный ролик. Так, в этот раз поклонники представили специальный ролик с оригинальным поздравлением.

Чтобы ответить на все слова, артист опубликовал на своей странице не менее яркий ролик в ответ. Артист решил представить целую подборку из своих интервью, закадровых съемок, сделанных на шоу или вырезок, которые не попали в эфир. Таким образом певец доказал, что и у него есть чувство юмора и он не боится быть настоящим.

«Дарю вам настроение в ответ на ваши искренние поздравления!!! 😉😀🥰» - написал Винник под постом.

Вот как реагируют в сети: «Спасибо за очень позитивный видосик😹; Бекстейдж года 😂👏 Бомба!; кайф,а не видео😹🙈♥️. Спасибо за настроение, мистер Счастье ♥️; Спасибо за позитивное видео! 😂; Шикарное видео ❤; Олег Анатольевич, Вы знаете как поднять нам настроение!) Лучший! И еще раз с прошедшим♥️♥; Ой приколіст від Бога😂😍; Олег, с юмором вы в крепких отношениях!».

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